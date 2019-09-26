رئيس الوزراء الماليزي يدافع عن تصريحاته تجاه اليهود

أكد رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إنه يستخدم حقه في حرية التعبير عندما يعبر عن رأيه حول اليهود، وأنه يجب على الجمهور أن يستعد للاستماع إلى الآراء التي لا تكون في صالحهم من أجل حرية التعبير.

ونقلت وكالة الانباء الوطنية (برناما)، اليوم الخميس، عن مهاتير محمد قوله متسائلا: "لماذا لا أستطيع أن أقول شيئا عن اليهود والآخرون يقولون أشياء سيئة عني وعن ماليزيا، ولا أرفضها، كما لم نقم بأي احتجاجات".

وأوضح مهاتير محمد الذي يتواجد حاليا في نيويورك لحضور الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "حرية التعبير تعني أنك حر في التعبير عن رأيك، وإذا قيل لك -لا... لا يمكنك أن تقول هذا، لا تكن معاد للسامية، فهذا يدل على أنه لا توجد حرية التعبير".

وقد أفادت تقارير بأن مهاتير قد شكك من قبل في عدد اليهود الذين لقوا حتفهم في المحرقة النازية (الهولوكوست).