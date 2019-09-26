محكمة عليا يابانية ترفض استئناف مواطنين لمنع تشغيل محطة نووية

أيدت محكمة عليا في اليابان حكم محكمة أدنى درجة الخاص برفض طلب مواطنين محليين لمنع تشغيل محطة مفاعلات نووية فى مقاطعة ساجا في جنوب غرب البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقضت المحكمة العليا في فوكواكاي بأن المعايير الأكثر صرامة التي وضعتها البلاد للمفاعلات النووية، والتي طبقت عقب كارثة فوكوشيما النووية فى عام 2011، وإجراءات السلامة التي اتخذتها شركة الطاقة الكهربائية في تشغيل المفاعلين الثالث والرابع لمحطة جينكاى النووية ملائمة تماما.

وقال رئيس هيئة المحكمة، القاضي نوريوكي يامانوتشي، في حيثيات الحكم أنه من الصعب القول "أنه لا توجد احتمالية لانفجار كبير" للبراكين بما فى ذلك بركان جبل اسو في مقاطعة كوكاموتو المجاورة ولكن الخطر ضئيل بما يكفى بغض النظر عن المنطق العالم".

كما أكدت المحكمة أنه لا توجد أى مشكلة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الإرهاب في المنشأة النووية.

يذكر أن نحو 70 مواطنا استأنفوا الحكم الصادر من محكمة ساجا الجزئية الصادر في شهر مارس من العام الماضي الذي قضى برفض الطلب الخاص بمنع تشغيل المفاعلات النووية.