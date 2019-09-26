 كوريا الجنوبية تدعو لحشد الدعم الدولي لجهودها في النزع النووي لشبه الجزيرة الكورية - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تدعو لحشد الدعم الدولي لجهودها في النزع النووي لشبه الجزيرة الكورية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 10:45 ص | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 10:45 ص

دعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هوا، إلى استمرار حشد الدعم الدولي لجهود سول لتحقيق النزع النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر حول تسهيل بدء تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الذي عُقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية في سول اليوم الخميس في بيان لها نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأكدت كانج، في كلمتها، أهمية دور معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الجهود المبذولة لحظر التجارب النووية وفحص انتهاكات حظر التجارب النووية، وحثت الدول الثمانية المتبقية على التصديق السريع على المعاهدة.

يُشار إلى أن منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي هيئة مدعومة من الأمم المتحدة سيتم إنشاؤها في فيينا بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لكن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ حيث لا يزال يتعين على 8 دول -من بين الـ184 دولة التي وقعت عليها، التصديق على هذه المعاهدة- من بينها الولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية والهند وباكستان.

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