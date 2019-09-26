 4 قتلى و35 مصابا إثر خروج قطار عن مساره جنوب شرق إيران - بوابة الشروق
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4 قتلى و35 مصابا إثر خروج قطار عن مساره جنوب شرق إيران

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 3:19 ص | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 3:19 ص

قال مدير مركز الطوارئ في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران، عبد الرحمن شهنوازي، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم واصيب 35 آخرين جراء خروج قطار عن السكك الحديدية في طريق زاهدان – طهران.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، ـوضح شهنوازي أن الحادث وقع عند الساعة الرابعة و20 دقيقة من عصر اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي.

بحسب شهنوازي، فقد كان القطار يحمل 250 راكبًا.

وفي سياق متصل، قال مدير العلاقات العامة في محافظة سيستان وبلوجستان ، "جواد سالارزهي" إن خروج القطار عن السكك الحديدية ناجم عن انقلاب احدى العربات جراء كمية من الرمال كانت قد غطت السكك الحديدية هناك.

وذكرت "إرنا" أن منطقة شورو في محافظة سيستان وبلوجستان، ومركزها مدينة زاهدان، تقع على مسار العواصف الرملية الشديدة والتي تؤدي بين الحين والاخر الى عرقلة حركة القطارات.


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