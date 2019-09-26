الكويت: وقف إصدار تصاريح العمل للوافدين بالجمعيات التعاونية تنفيذا لسياسة الاحلال

أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية إصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة بالجمعيات التعاونية؛ وذلك في إطار خطة (تكويت) الوظائف، لإحلال العمالة الكويتية محل الوافدة.

وجاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، وفقا لما ذكرته صحيفة (الراى) الكويتية مساء اليوم الخميس، بعد مخاطبة وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، للهيئة العامة للقوى العاملة أمس، بوقف استخراج تصاريح العمل في الجمعيات التعاونية للعمالة الوافدة حتى إشعار آخر.

وأوضح شعيب أن الطلب يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تنفيذ ومتابعة سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، والعمل على تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، وتقديم كل سبل الدعم للعمالة الوطنية، تنفيذاً لسياسة الإحلال.

ومن جانبها، قالت النائب بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، والتي كانت قد حذرت في وقت سابق وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي سعد الخراز من الاستجواب في المجلس، بسبب ما ادعته بسيطرة عمالة إحدى الدول العربية على الجمعيات التعاونية، انها ستتابع ب"شراسة" تنفيذ هذا القرار.