وكيل «اتصالات النواب»: الثورة الصناعية الرابعة فرصة للارتقاء بقطاع الأعمال واستثمار أفكار الشباب

قالت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن التكنولوجيا المالية تستطيع خلق مجالات عدة في قطاع الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق نشر ثقافة التكنولوجيا المالية والفرص الكبيرة التي تتحها للشباب، في ظل الثورة الصناعية الرابعة ونتائجها المالية والتي ستغير جزريًا الواقع الذي نعيش فيه من حيث حل المشكلات وفرص العمل والاستثمار.

وأضافت البطران في كلمتها خلال مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر - رؤية رجال الأعمال"، أنه لا بد من الاهتمام بقوانين الملكية الفكرية، والاستثمار في التنمية القطاعية في مجالات التكنولوجيا المختلفة، مخاطبةً وزير المالية عن آخر ما توصلت إليه الوزارة من ترخيص السيارات الكهربائية، لما لها من أهمية بالغة في فتح فرص العمل والاستثمار والحفاظ على البيئة في الثورة الصناعية.

وطالبت وكيل لجنة الاتصالات، الوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة المالية برفع القيمة المضافة عن شركات تكنولوجيا الاتصالات أسوة بالبنوك، والتكاتف بين كافة مؤسسات الدولة بمخاطبة الشباب وتوعيتهم بأهمية التكنولوجيا وتأثيرها على الدول، مشيرًة إلى أنه بعد تطبيق القانون بعامين تأثرت شركات تكنولوجيا المعلومات والسوفت وير المصري بالسلب، فضلًا عن أن الفترة المقبلة تحتاج تنمية هذا القطاع وخاصة في القطاع المالي "الفين تيك" حتى يتم الارتقاء بالاقتصاد المصري.