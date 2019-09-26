مسؤول بارز في نظام بوتفليقة يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية

أعلن عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقال تبون، في تصريح للصحفيين عقب سحب استمارات الترشح: "المواطن الجزائري ينتظر حلولا وليس في سب وشتم، سأعمل على جعل الشباب الجزائري فخورا بوطنه، سأعيد له نخوته، وسأنسيه الهروب إلى الدول الاخرى".

وأضاف: "برنامجي يضمن للشباب مكانة مهمة وقوية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع المؤسسات المقاولاتية مثل التجارب التي حدثت في الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وشدد تبون على أن الجزائر بحاجة إلى جميع ابنائها، معتبرا نفسه من ضحايا نظام الرئيس السابق بخلاف ما يعتقده البعض.

وشغل تبون / 73 عاما/ مناصب عليا في نظام بوتفليقة أهمها منصب وزير السكن الذي استمر فيه لسبع سنوات، قبل أن يعين رئيسا للوزراء في نهاية مايو 2017، غير أنه أقيل في 15 أغسطس من نفس العام بسبب "خلاف في الرؤى" مع رئاسة الجمهورية.

وانتقد المعارض علي بن فليس، اليوم، الأخبار التي تحدثت عن تشرح تبون، للانتخابات الرئاسية معتبرا ذلك بمثابة "عهدة خامسة جديدة".

ووصل عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 72.