بلومبرج: العقوبات الأمريكية الأخيرة المرتبطة بإيران يمكن أن تزيد تكلفة نقل النفط



أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأنه يبدو من المؤكد أن تكلفة ناقلات النفط العالمية سترتفع نتيجة للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس على شركات شحن لقيامها بنقل النفط الإيراني بالمخالفة للعقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني.

وشملت العقوبات الأخيرة شركة "كوسكو داليان"، وهي الوحدة المسؤولة عن تشغيل الناقلات بشركة "كوسكو تشاينا" المملوكة للدولة في الصين وتعد أكبر شركة شحن في العالم. ورغم تأكيد السلطات الأمريكية أن العقوبات تشمل "كوسكو داليان" فقط فإن المعنيين بقطاع الشحن عموما بدأوا يدققون بشدة بشأن الجهة التي يتعاملون معها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وسطاء القول إن التجار هرعوا على الفور لتوفير بدائل، وفي وضع مثل هذا، فإن أصحاب الناقلات لن يفوتوا الفرصة لرفع التكلفة لأنه لن تكون هناك ناقلات احتياطية أخرى متاحة.

وكانت تكاليف النقل قد سجلت ارتفاعا كبيرا خلال هذا الشهر على خلفية الهجمات غير المسبوقة التي تعرضت لها منشآت شركة أرامكو السعودية باعتبار أن اختفاء جزء من إنتاج أرامكو يعني بداهة انتفاء الحاجة لتلك الناقلات.