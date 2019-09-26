رئيس بيلاروسيا: بوتين ليس لديه هدف الاحتفاظ بالسلطة عن طريق ضم بيلاروسيا إلى روسيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه هدف الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن، بما في ذلك من خلال ضم جمهورية بيلاروسيا إلى روسيا.

وأضاف لوكاشينكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس-: "يتعين التخلي عن المنطق القائل بأن فلاديمير بوتين يرغب في توسيع صلاحياته على حساب انضمام بيلاروسيا إلى روسيا".

يُذكر أن الرئيس البيلاروسي التقى مع نظيره الروسي بضواحي (موسكو) في السادس من سبتمبر الجاري، حيث وقع الجانبان بالأحرف الأولى على برنامج عمل للتكامل بين الدولتين، بالإضافة إلى إقرار قائمة تضم 31 خريطة طريق لهذا التكامل.

وكانت روسيا وبيلاروسيا قد وقعتا في عام 1997 معاهدة إقامة الاتحاد بين الدولتين، وفي عام 2000 تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا وبيلاروسيا".