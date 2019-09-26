زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الشهر المقبل

ذكرت شبكة «كيه.بى.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس، نقلا عن مصدر دبلوماسى مطلع على العلاقات الكورية الشمالية والصينية أن الزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج أون سيزور الصين فى الشهر المقبل، وذلك فى إطار الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين.

ويصادف يوم إقامة العلاقات السادس من الشهر المقبل ومن المرجح أن تجرى زيارة كيم إلى بكين خلال هذا التوقيت. وفى حال تأكد زيارة كيم للصين، ستكون الزيارة الخامسة منذ مارس من العام الماضى كما تأتى فى حال حدوثها بعد مرور 9 أشهر على زيارته إلى بكين فى يناير الماضى، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ومن المرجح أن يجرى الزعيم الكورى الشمالى مباحثات قمة مع نظيره الصينى، شى جين بينج الذى كان قد زار بيونج يانج فى يونيو الماضى.

ومن المتوقع أن تقيم كوريا الشمالية والصين احتفالا كبيرا بالذكرى السبعين من خلال زيارة كيم إلى بكين وإظهار العلاقات المتينة بين البلدين فى رسالة موجهة للداخل والخارج.