صعدت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات، أمس، بعد 8 جلسات من الانخفاض منها 3 جلسات شهدت السوق هبوطا حادا، إذ سجل المؤشر الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة 3.22% ويغلق عند 13594.61 نقطة، كما ارتفع المؤشر EGX100 بنسبة 2.6% ليغلق عند 1327.3 نقطة، متأثرة بزيادة القوة الشرائية بالإضافة إلى توقعات خفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.

قال أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية: إن موجة الصعود التى شهدتها البورصة مدعومة بالاتجاه النسبى للشراء من قبل الأجانب، بعد الضغوط البيعية التى شهدتها الجلسات السابقة.

وأوضح زكريا، أن هناك محفزات اقتصادية حدت من الهبوط العنيف على مدى الجلسات الماضية، مع توقعات بتخفيض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، بالإضافة إلى هدوء الاضطرابات الداخلية الذى كان محفزا للاستقرار والصعود مرة أخرى بالإضافة إلى مناقشات الجمعيات المعنية بسوق المال الخاصة بتخفيض الضرائب على الأرباح الرأسمالية، مما أدى إلى تماسك السوق، مشيرا إلى أن استمرار الصعود وتعويض خسائر الجلسات السابقة سيستغرق فترة.

وتابع أن السوق اقتربت من منطقة دعم عند مستوى 13 ألف نقطة هى الأقل منذ بداية العام، ثم ارتدت بدعم من الأسهم القيادية وعلى رأسها البنك التجارى الدولى، لتقترب من نقطة المقاومة عند مستوى 13.500 نقطة، مشيرا إلى أن السوق تستهدف الوصول إلى 13.800 نقطة، ثم مستوى 14 ألف نقطة.

من جانبه قال إبراهيم النمر، محلل سمسرة بشركة النعيم للأوراق المالية: إن البورصة شهدت جلسة التقاط أنفاس ومحاولة لاختبار ظهور الضغوط البيعية مرة أخرى، بعد 8 جلسات متتالية من التراجعات بشكل عام، و3 جلسات من التراجعات العنيفة، مشيرا إلى أن السوق تقترب من مستهدف 13.500 نقطة وفى حالة تخطيه يمكن أن نصل إلى مستهدف 13.750 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب إلى الشراء بصافى قيمة 46,479 و142,982 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى البيع بصافى قيمة 189,462 مليون جنيه.

من جانب آخر ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى 8 بنوك خلال تعاملات، أمس؛ حيث صعدت العملة الأمريكية بنحو 3 قروش فى بنك قناة السويس لتصل إلى 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وبنحو قرشين فى بنكى التجارى الدولى، والعربى الإفريقى لتصل إلى 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وبنحو قرشين فى بنك البركة لتصل إلى 16.27 جنيه، و16.37 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار بنحو قرش واحد فى كل من البنك الأهلى المصرى، ومصر والإسكندرية، ليسجل 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع، وبنحو قرش واحد فى مصرف أبو ظبى الإسلامى ليسجل 16.27 جنيه، و16.37 جنيه للبيع.

بينما استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه فى بنك التعمير والإسكان عند 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع، وفى بنك وكريدى أجريكول عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.