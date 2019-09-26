ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي ترتيبات إرسال قوات أمريكية إلى المملكة

أعلن مصدر رسمي سعودي، أن ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ناقش خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأربعاء، ترتيبات إرسال قوات أمريكية إلى المملكة لمساعدة الرياض في الدفاع عن نفسها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن "وزير الدفاع الأمريكي أكد أن سياسة إيران العدائيةً التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها"، مجددًا شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأضافت أن الجانبين السعودي والأمريكي تطرقا خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية لإرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مشيرًة إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي أن "الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة (في إشارة للهجوم الذي استهدف شركة آرامكو النفطية) يعد تصعيدًا خطيرًا تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظًا للسلم والأمن الدوليين".