 قوات عراقية محمولة جوا تنفذ عملية عسكرية ضد داعش في محافظة الأنبار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات عراقية محمولة جوا تنفذ عملية عسكرية ضد داعش في محافظة الأنبار

القوات العراقية
القوات العراقية
(د ب ا )
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 9:40 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 9:40 م

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الخميس، أن قوات عراقية محمولة جوًا نفذت عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار (118كم غربي بغداد).

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أنه"فقاً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة محمولة جوا من قيادة عمليات الأنبار عملية في منطقة الصكار ووادي القذف في محافظة الأنبار، أسفرت عن العثور على 367 عبوة ناسفة، وألغام ضد دبابات مع جليكانات سعة 20 لتر وقود و7 قوالب C4 وفتيل أمان 15مترا وفتيل قدح 20 مترا و8 قداحات اعتيادية، فضلا عن خزانات وقود وقاعدة إنترنت و RBG 7 و 95صاروخا موجها حراريا".

وأكدت الخلية في بيانها أنه تم تدمير جميع الأوكار.

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