الاتحاد الفرنسي يقرر إيقاف ديميتري باييه لأربع مباريات

قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف ديميتري باييه صانع ألعاب نادي مارسيليا لأربع مباريات، بسبب احتجاجاته المشينة بحق حكم مباراة فريقه أمام مونبيليه، والتي أقيمت السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وانتهت بالتعادل 1-1.

وأوضحت اللجنة أن هذه العقوبة تتوافق مع تلك المنصوص عليها قوانين الاتحاد الفرنسي بخصوص «السلوك المعيب والشائن» للاعب تجاه أحد المسؤولين خلال مباراة ما.

وطرد باييه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بسبب ردة فعله السيئة تجاه الحكم أماوري ديليرو الذي أشهر في وجهه بطاقة صفراء في الوهلة الأولى لارتكابه خطأ.

وسيعود باييه الذي غاب عن المباراة ضد ديجون الثلاثاء في افتتاح المرحلة السابعة، إلى الملاعب في 27 أكتوبر المقبل ليخوض مباراة الكلاسيكو ضد باريس سان جيرمان على ملعب «حديقة الأمراء».