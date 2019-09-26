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ذكر مسؤولون إندونيسيون أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 5 آخرون جراء زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا صباح اليوم الخميس.

وأفاد ألبرت سيمالي، وهو مسؤول حكومي محلي معني باستجابة الطوارئ، بأن الزلزال ألحق أضرارا بنحو 20 مبنى وتسبب في فرار السكان من منازلهم في أمبون، وهى المدينة الرئيسية في مقاطعة مالوكو.

وأشار إلى أن معظم حالات الوفاة وقعت جراء سقوط حطام المباني.

وقال سيمالي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الكثير من الأشخاص لم يرجعوا إلى منازلهم بسبب شائعات لا أساس لها بأن زلزالا آخر سوف يقع".

وكان سيمالي قد أفاد في وقت سابق بأن من بين حالات الوفاة محاضرا جامعيا في معهد الدولة الإسلامي في أمبون.

وأظهرت صور نشرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث مبان سقطت أسقفها بينما يجلس السكان على مراتب خارج المباني.

وقال المتحدث باسم الهيئة أجوس ويبوو إن "الزلزال وقع على اليابسة، ويمكن أن يلحق أضرارا بالمباني غير المجهزة لمقاومة الزلازل".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 36.9 كيلومترا شمال شرق أمبون، وأن الزلزال وقع الساعة 0846 صباح الخميس بالتوقيت المحلي (2346 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش) وعلى عمق 29 كيلومترا.

وتقع إندونيسيا على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهى منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والثوران البركاني.