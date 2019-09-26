الشفافية الدولية: نواب أوروبا عن «حزب بريكست» البريطاني يحققون أعلى دخل إضافي

أظهر تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن 29 نائبا في البرلمان الأوروبي عن "حزب بريكست" البريطاني المتشكك في أوروبا يحققون مجتمعين أكبر معدل دخل إضافي، وبفارق كبير، مقارنة بنظرائهم من برلمانيي الدول الأخرى الأعضاء.

كما يحقق نواب حزبي "الرابطة" الإيطالي، و"المنبر المدني" الليبرالي المحافظ في بولندا، في البرلمان الأوروبي دخلا إضافيا مرتفعا.

وقالت منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد إن نواب البرلمان الأوروبي في المجموعة السياسية غير المنحازة، والتي ينتمي إليها "حزب بريكست"، حققوا ما يقرب من ضعف متوسط الدخل لجميع النواب من عملهم خارج البرلمان.

وأظهرت الدراسة أن أصحاب الدخول المرتفعة موزعين بين الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان.

وخلص التقرير إلى أن العديد من نواب أوروبا، والبالغ عددهم 748، يمارسون أنشطة أخرى خارج البرلمان، مثل عضوية مجلس إدارة شركة أو منصب محلي منتخب، أو لديهم مصالح مالية، حيث يتلقى 30% من النواب أجورا مقابل هذه الأدوار.

ويحصل النائب المنتخب في البرلمان الأوروبي على راتب سنوي يبلغ قبل الضرائب 105 آلاف يورو (115 ألف دولار)، وعلاوة على ذلك، يُسمح لهم بأعمال إضافية ولكن يتعين عليهم تقديم بيان كامل عن المصالح المالية، يمكن للجمهور الاطلاع عليه.

وحصل أعضاء البرلمان الأوروبي على ما مجموعة 4ر6 ملايين يورو كحد أدنى من العمل الإضافي، لكن ربما يصل المبلغ إلى 2ر16 مليون يورو سنويا. وأضافت المنظمة أن النواب يبلغون عن دخلهم في نطاق إجمالي واسع، مما يجعل من الصعب تقديم أرقام دقيقة.

وبفارق كبير، كان صاحب الدخل الأكبر هو بن حبيب، عضو "حزب بريكست"، وبناء على تحليل منظمة الشفافية الدولية، يحصل بن حبيب على 960 ألف يورو سنويا.