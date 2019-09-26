 مقتل 27 مسلحا من طالبان في غارات جوية أمريكية أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 27 مسلحا من طالبان في غارات جوية أمريكية أفغانستان

د ب أ
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 12:32 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 12:32 م

شنت القوات الأمريكية غارات جوية في إقليم غزني بجنوب شرق أفغانستان، اليوم، مما أدى إلى مقتل 27 مسلحا على الأقل، وتدمير مجمعين تابعين لطالبان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس عن فيلق "الرعد 203" التابع للجيش الافغاني قوله في بيان له، إن القوات الأمريكية شنت الغارات الجوية في مناطق ديه ياك وأندار وقاراباج، ومنطقة أسفندي الواقعة على أطراف مدينة غزني.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 27 من عناصر طالبان وإصابة مسلح آخر، ولم تعلق جماعة طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.


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