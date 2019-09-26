تسليم عقود عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي في العاشر من رمضان

• 20 مليار جنيه استثمارات المدينة منذ 2014.. وجار تنفيذ 27 مدرسة و13 حضانة و11 مركزا طبيا و18 سوقا تجاريا



سلم وزير الإسكان، اليوم الخميس، عددا من عقود وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان إلى مستحقيها.

وقال الوزير إن مدينة العاشر من رمضان شهدت في الفترة الأخيرة طفرة بمعدلات التسكين والإشغال، بجانب تزايد الطلب على الأنشطة المختلفة، وأضاف: "نتوسع حاليًا في تخصيص الأراضي الصناعية بجميع أنواعها؛ لإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص عمل لسكان المدينة؛ وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية المدن العمرانية الجديدة، ليس كمدن سكنية فقط، بل وصناعية أيضا".

وأوضح وزير الإسكان أن حجم الاستثمارات في مدينة العاشر من رمضان منذ نشأتها حتى عام 2014 بلغ 8.7 مليار جنيه، بينما بلغ منذ 2014 حتى الآن 20 مليار جنيه، متابعا أن وزارة الإسكان -ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- لا تكتفي بتنفيذ الوحدات السكنية فقط بمشروع الإسكان الاجتماعي، بل يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية المختلفة (تعليمية - صحية - رياضية - اجتماعية) وغيرها؛ من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.

وأشار إلى تنفيذ 39 ألفًا و980 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة العاشر من رمضان، جرى تخصيص نحو 35 ألفًا منها للمواطنين، وجار الانتهاء من تنفيذ 17 ألفًا و180 وحدة أخرى.

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، خالد حسن، إلى أنه جار إنشاء 27 مدرسة، و13 حضانة، وجار طرح تنفيذ 8 مدارس و5 حضانات، بخلاف 8 مدارس و8 حضانات تم تسليمها إلى الجهات المختصة وتشغيلها.

وتابع: "وفي مجال الخدمات الصحية، جار تنفيذ 11 مركزا طبيا، وجار طرح تنفيذ 5 مراكز طبية، بخلاف 6 مراكز طبية تم تسليمها إلى وزارة الصحة وتشغيلها".

وأضاف حسن أنه جار كذلك تنفيذ 18 سوقا تجاريا، وجار طرح تنفيذ 9 أسواق تجارية، بخلاف 15 سوقا تجاريا جرى بيعه وتشغيله، وجار أيضًا تنفيذ ناد رياضي بمساحة 18 فدانا بالمحور الشرقي بالمدينة، وتم تنفيذ ناد آخر بمساحة 18 فدانا بالمحور الغربي بالمدينة، مشيرا إلى تشغيل مركزي شباب، وجار طرح تنفيذ 5 مراكز شباب، ودارين للمناسبات بالمدينة.

وتابع: "وفي مجال الخدمات العامة، جار تنفيذ محطة أتوبيس إقليمية بوسط المدينة، وإدارة عامة للمرور، ومحطة للفحص الفني، وقسم شرطة ثالث بالمدينة لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي الجديدة بالمرحلتين الثالثة والرابعة، وشهر عقاري، وجار طرح قسم رابع لخدمة المناطق الصناعية الثقيلة، و7 نقاط إسعاف جديدة".