الصين ترفض معاملتها باعتبارها اقتصاد متقدم

قالت الصين اليوم الخميس، إن دعوة رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، إلى معاملة الاقتصاد الصيني كـ"اقتصاد متفدم"، دعوة أحادية الجانب وغير عادلة.

وقالت السفارة الصينية لدى أستراليا في بيان تعليقا على تصريحات موريسون، إن تأكيد أستراليا أن الصين اقتصاد متقدم لا يستند إلى أسس حقيقية، مضيفة أن تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي بشأن الاقتصاد الصيني، خلال زيارته للولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، كانت مجرد "صدى لما تقوله أمريكا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إنه لا يجب السماح باستمرار معاملة الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم باعتباره اقتصادا ناميا بما يضمن له الحصول على معاملات تفضيلية في مجالات عديدة مقارنة بالاقتصادات الصناعية المتقدمة.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن ترامب الذي استقبل موريسون في البيت الأبيض لإجراء محادثات أمنية، قال إن الصين استفادت من اعتبارها اقتصاد ناميا، لزيادة الاختلالات التجارية التي أضرت بالشركات الصناعية الأمريكية وبعائدات الصادرات الأمريكية.

وأضافت "بلومبرج" أن موريسون اختتم أمس زيارته للولايات المتحدة، والتي استمرت 6 أيام واستهدفت تعزيز التحالف بين البلدين، في الوقت الذي يسعى فيه إلى ضمان توازن علاقات بلاده مع الصين وهى أكبر شريك تجاري لها.