سيراليون: استخراج عدد كبير من ضحايا انهيار مبنى قيد الإنشاء جنوبي البلاد

أعلن مسئول بقسم الكوارث في سيراليون أن جهود الإغاثة في البلاد أسفرت عن عمليات مكثفة لاستخراج العديد من ضحايا انهيار مبنى قيد الإنشاء في جنوب البلاد.

وقال المسئول الذي لم يفصح عن هويته - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، إنه تم نقل العديد من الأشخاص في حالة حرجة إلى المستشفى لكن لم يتم العثور حتى الآن على أي جثة تحت أنقاض هذا المبنى الواقع في "بو" ثاني أكبر مدينة في البلاد وتقع على بعد نحو 250 كيلومترا من العاصمة فريتاون، مضيفًا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أكثر من 80 شخصا قد يكونون عالقين تحت أنقاض البناء المكون من ثلاثة طوابق.

وأوضح المسئول أن هذا العدد ربما يكون عدد العمال الذين كان من المفترض أن يعملوا في مكان الحادث عندما انهار المبنى أمس.