 الصين تتعهد بمواصلة دعمها للسلام والمساهمة في التنمية العالمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تتعهد بمواصلة دعمها للسلام والمساهمة في التنمية العالمية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 1:44 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 1:44 م

أكدت الصين، اليوم الخميس، أنها ستظل مروجًا للسلام العالمي ومساهمًا في التنمية العالمية، ومتمسكة بالنظام الدولي.

جاء ذلك في وثيقة أصدرتها وزارة الخارجية الصينية اليوم تحت عنوان "الصين والأمم المتحدة" بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الوثيقة أن تعاون الصين مع الأمم المتحدة يتزايد على نحو أكبر وأعمق ويدخل حقبة جديدة، وأن الصين لعبت في السنوات الأخيرة دورًا استباقيًا على نحو أكبر في الشؤون الدولية، وقدمت إسهامات أكبر في السلام والتنمية على الصعيد العالمي.

وأضافت الوثيقة أن الصين تفي بالتزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي وكاقتصاد كبير في العالم، وأنها ستظل مروجًا للسلام العالمي ومساهمًا في التنمية العالمية، ومتمسكة بالنظام الدولي.

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