 تقرير: تعيين زعيم متمرد في أوكرانيا رئيسا لإدارة مدينة روسية - بوابة الشروق
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تقرير: تعيين زعيم متمرد في أوكرانيا رئيسا لإدارة مدينة روسية

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 9:58 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 9:58 م


ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن زعيما سابقا للمتمردين المدعومين من روسيا ويقاتلون في شرق أوكرانيا قد حصل على وظيفة جديدة اليوم الخميس كرئيس لإدارة مدينة روسية.

وقالت الوكالة إن ديمتري ترابيزنيكوف عين في المنصب الجديد من قبل المجلس البلدي لمدينة ايليستا بجنوب روسيا.

كانت موسكو قد نأت بنفسها سابقا عن المتمردين الموالين لها في شرق أوكرانيا، ونفت مرارا اتهامات كييف بأنها اجتاحت البلاد، على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل المتمردين في محادثات السلام الدولية.

وفي العام الماضي، كان ترابيزنيكوف زعيما مؤقتا لمنطقة دونيتسك التي يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، بعد مقتل خليفته في تفجير مقهى محلي.

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