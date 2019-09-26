الاتحاد العالمي للبريد يحسم النزاع بشأن الرسوم لتجنب خروج أمريكا

مهد الاتحاد العالمي للبريد ، الأربعاء الطريق لزيادة سريعة في الرسوم، في محاولة للحيلولة دون انسحاب الولايات المتحدة من الاتحاد ولتجنب تعطل البريد الدولي الذي كان يمكن أن ينجم عن هذا الانسحاب.

وجاءت الدعوة لاجتماع الأزمة للدول الـ192 الأعضاء في الاتحاد بعدما هددت واشنطن بالانسحاب إذا لم يتم تغيير القواعد لمواجهة الوضع الحالي للصين كدولة نامية داخل النظام البريدي العالمي.

وفي أحدث نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، أكدت الولايات المتحدة أن خدماتها البريدية تدعم التجارة الإلكترونية المزدهرة في الصين لأن الدول النامية تدفع رسوم شحن أقل كثيرا من الدول الصناعية المتقدمة.

وفي قرار اتخذ بالإجماع، وافق أعضاء الاتحاد العالمي للبريد على أن الدول التي تستقبل أعدادا كبيرة من شحنات السلع، مثل الولايات المتحدة، يسمح لها بزيادة الأسعار التي تتقاضها من دول المنشأ بشكل أسرع مما كان مقررا في السابق.

وفي بداية محادثات جنيف أمس الثلاثاء، حذر رئيس الاتحاد العالمي للبريد بشار حسين من أن خروج الولايات المتحدة من المنظمة التي تأسست قبل 145 عاما، سيعني أن الطوابع الأمريكية لن تكون صالحة الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل النظام العالمي للبريد.