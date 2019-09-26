الشرطة الماليزية تعتقل 16 شخصا يشتبه في تورطهم مع تنظيم داعش

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ألقت الشرطة الماليزية القبض على 16 شخصا يشتبه في تورطهم مع تنظيم (داعش)، بحسب ما ذكرته اليوم الخميس وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما).

ونقلت "برناما" عن المدير العام المساعد لوحدة مكافحة الإرهاب الماليزية، أيوب خان مايدين، قوله إن المعتقلين هم 12 إندونيسيا و3 ماليزيين وهندي واحد، مضيفا أن الشرطة قد أوقفتهم أثناء عملية قامت بها في ولايات صباح وباهانج وجوهور وبينانج وسيلانجور وكوالالمبور.

وأوضح أيوب -في تصريح للصحفين- أن "الشرطة اعتقلت جميع المشتبه بهم في عملية خاصة بدأت في 10 أغسطس واستمرت حتى أمس الأول الثلاثاء".

يذكر أن ماليزيا قد اعتقلت خلال السنوات القليلة الماضية مئات الأشخاص للاشتباه في صلتهم بالعناصر المسلحة.