محافظ كفرالشيخ يهيب براغبي التصالح في مخالفات البناء سرعة التقدم بطلباتهم

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قبول طلبات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والمستمرة خلال 6 شهور تنتهي في 8 يناير 2020.

وأهاب المحافظ بالمواطنين سرعة التقدم بالطلبات لتطبيق قانون التصالح لكل من ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، مؤكدًا أنه تم تشكيل اللجان سواء من الجهات المختلفة المعنية بالتصالح ونقابة المهندسين أو المقيمين العقاريين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح أنه تم تقسيم المحافظة إلى جزئين شرقي وغربي، ويضم الجزء الشرقي كفرالشيخ، سيدي غازي، بيلا، الحامول، بالإضافة إلى مصيف بلطيم، بلطيم، برج البرلس، ويضم الجزء الغربي دسوق وسيدي سالم وقلين وفوه ومطوبس، لتتم أعمال اللجنة خلال شهر من تاريخه، بالسعر السوقي، ويتم تقسيم كل مركز ومدينة إلى مربعات على أن تكون مناطق متجانسة من حيث طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة والمستوى العمراني، والسعر الموحد على مستوى المناطق.

ونظرًا لاتساع مساحة المحافظة وللرد على طلبات المواطنين، تم تقسيم اللجنة إلى لجنتين للعمل على التوازي، طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.