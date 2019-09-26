طهران تعرض تعديلات «طفيفة» فى الاتفاق النووى مقابل رفع العقوبات

ــ ماكرون: مغادرة الرئيس الإيرانى لنيويورك دون لقاء ترامب ستكون «فرصة ضائعة»



أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعى، أمس، عن استعداد بلاده للقبول بإدخال تعديلات طفيفة على الاتفاق النووى، فى مقابل رفع العقوبات عنها، وذلك بعد ساعات من مطالبة الرئيس الإيرانى حسن روحانى واشنطن بإجراءت لبناء الثقة إذا كانت تريد التفاوض مع طهران.

وقال ربيعى إنه ينبغى رفع العقوبات الأمريكية بالكامل وقبول واشنطن ببنود الاتفاق النووى قبل أى مفاوضات، مضيفا أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى سيقدم مقترحات مهمة فى نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالى، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وقالت قناة «برس تى.فى» التلفزيونية الإيرانية إن طهران تعرض قبول تشديد عمليات التفتيش على برنامجها النووى إذا صدق الكونجرس الأمريكى على الاتفاق النووى المبرم عام 2015 ورفعت واشنطن كل العقوبات.

ونقلت القناة التى تديرها الدولة والناطقة بالإنجليزية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»: إن «التعديل الإيرانى المقترح على الاتفاق النووى يدعو لموافقة برلمان إيران مبكرا على بروتوكول إضافى وإلى موافقة الكونجرس الأمريكى على الاتفاق النووى وعلى رفع كل عقوبات واشنطن»، بحسب وكالة رويترز.

إلى ذلك، قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية ردًا على سؤال عن إمكانية لقائه بنظيره الأمريكى دونالد ترامب فى نيويورك: «قبل هذا الأمر علينا إيجاد مناخ من الثقة المتبادلة وترامب قوّض هذه الثقة بقراره انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف روحانى «إذا كانت الحكومة الأمريكية تريد الحوار فعليها أن توفّر الظروف اللازمة لذلك»، موضحا أن «استعادة الثقة تمر عبر إنهاء الضغط المفروض على الشعب الإيرانى»، مشددا على أن رفع العقوبات «سيغيّر الأمور بالطبع».

من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مساء أمس الأول، أن عدم حصول لقاء بين نظيريه الأمريكى والإيرانى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك سيكون «فرصة ضائعة».

وفى معرض تقديمه روحانى لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قال ماكرون مبتسما أمام الصحفيين «إذا غادر البلد من دون أن يلتقى الرئيس ترامب فستكون هذه حقا فرصة ضائعة لأنّه لن يعود قبل عدّة أشهر».

ودار الحديث بين ماكرون وروحانى وجونسون أمام كاميرات الصحفيين فى فندق بنيويورك، وقد ردّ رئيس الوزراء البريطانى بإيماءة تدل على موافقته الرئيس الفرنسى رأيه.

وكان ماكرون دعا من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة كلا من الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات تجنّبا لـ«مخاطر اشتعال» منطقة الخليج.

وأوضح الرئيس الفرنسى أنّ «أهداف هذه المفاوضات يجب أن تكون بادئ ذى بدء اليقين التام بأن إيران لن تمتلك أبدا أسلحة نووية، ثم إيجاد مخرج للأزمة فى اليمن، وثالثا وضع خطة أمنية إقليمية تشمل الأزمات الأخرى فى المنطقة وأمن الملاحة البحرية، وأخيرا رفع العقوبات الاقتصادية».