أشاد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، بأداء لاعبيه بعد الفوز على لاتسيو بهدف نظيف واعتلاء قمة الدوري الإيطالي بعد مرور 5 جولات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المباراة كانت صعبة بسبب قوة المنافس.
ونجح إنتر في تحقيق انتصار صعب ومثير على حساب ضيفه لاتسيو بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.
وقال المدرب الإيطالي، في تصريحاته عقب اللقاء: "المباراة انقسمت إلى نصفين، بدأنا بقوة وعاد لاتسيو إلى الخلف محاولا ضرب دفاعنا بالمرتدات بلاعبين مثل خواكين كوريا وفيليبي كايسيدو، وهذا سبب لنا مشاكل عند فقدان الكرة".
وتابع: "سمير هاندانوفيتش كان أسطوريًا، لقد تصدى للعديد من الكرات الخطيرة في هذه المباراة وكان أحد مفاتيح الفوز بالنسبة لنا، لا يمكننا إغفال دوره الكبير في النقاط التي يقوز بها الفريق والانتصارات التي يحققها"
وأردف "فوز مهم وأمام خصم قوي نحن صرنا أقوى في الصيف في المقابل يعمل سيموني إنزاجي مع لاتسيو خلال 4 سنوات".
وعن صراع الدوري خاصة مع خسارة نابولي "لقد رأينا المعاناة في الدور الأول وفي الوقت ذاته حصدنا 5 انتصارات من 5 مباريات بفضل العمل الجاد، والعقلية المرغوبة".
وأتم "أنا متأكد من أنه ستأتي نتيجة سلبية ونتعرض للانتقادات لكننا مستعدين".
يذكر أن إنتر قد عاد إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على لاتسيو برصيد 15 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة بالانتصار في المباريات الخمسة التي لعبها حتى الآن في الكالتشيو.