أشاد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، بأداء لاعبيه بعد الفوز على لاتسيو بهدف نظيف واعتلاء قمة الدوري الإيطالي بعد مرور 5 جولات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المباراة كانت صعبة بسبب قوة المنافس.

أشاد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، بأداء لاعبيه بعد الفوز على لاتسيو بهدف نظيف واعتلاء قمة الدوري الإيطالي بعد مرور 5 جولات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المباراة كانت صعبة بسبب قوة المنافس.

أشاد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، بأداء لاعبيه بعد الفوز على لاتسيو بهدف نظيف واعتلاء قمة الدوري الإيطالي بعد مرور 5 جولات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المباراة كانت صعبة بسبب قوة المنافس.

ونجح إنتر في تحقيق انتصار صعب ومثير على حساب ضيفه لاتسيو بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ونجح إنتر في تحقيق انتصار صعب ومثير على حساب ضيفه لاتسيو بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ونجح إنتر في تحقيق انتصار صعب ومثير على حساب ضيفه لاتسيو بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي، في تصريحاته عقب اللقاء: "المباراة انقسمت إلى نصفين، بدأنا بقوة وعاد لاتسيو إلى الخلف محاولا ضرب دفاعنا بالمرتدات بلاعبين مثل خواكين كوريا وفيليبي كايسيدو، وهذا سبب لنا مشاكل عند فقدان الكرة".

وقال المدرب الإيطالي، في تصريحاته عقب اللقاء: "المباراة انقسمت إلى نصفين، بدأنا بقوة وعاد لاتسيو إلى الخلف محاولا ضرب دفاعنا بالمرتدات بلاعبين مثل خواكين كوريا وفيليبي كايسيدو، وهذا سبب لنا مشاكل عند فقدان الكرة".

وقال المدرب الإيطالي، في تصريحاته عقب اللقاء: "المباراة انقسمت إلى نصفين، بدأنا بقوة وعاد لاتسيو إلى الخلف محاولا ضرب دفاعنا بالمرتدات بلاعبين مثل خواكين كوريا وفيليبي كايسيدو، وهذا سبب لنا مشاكل عند فقدان الكرة".