أرمل نائبة برلمانية بريطانية مغتالة يصف البرلمان بأنه «ساحة للنقاش العدواني»

انتقد أرمل النائبة البرلمانية البريطانية المغتالة، جو كوكس، البرلمان، اليوم الخميس، حيث وصفه بأنه "ساحة للنقاش العدواني "، بعد أن تم الزج باسم زوجته أثناء نقاش حاد بعد استئناف أعمال المجلس التشريعي.

ودعا جون بيركو، رئيس مجلس العموم المنتخب (المجلس الأدني بالبرلمان البريطاني )، إلى التحلي بالهدوء اليوم الخميس، قائلا إن الأجواء "سامة" و"أسوأ من أي شيء عرفته في المجلس منذ 22 عاما".

وقال بريندان كوكس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): "لقد صدمت بشدة من الاستعداد إلى الانحدار والنقد اللاذع ونوع اللغة المستخدمة، لأنني أعتقد أنها تؤدي إلى ضرر طويل الأمد".

وأشار إلى أن الكثير من نواب البرلمان قد واجهوا تهديدات بالقتل وأنهم "خائفون على سلامتهم".

وقال كوكس: "جعل هذا النقاش ينحدر إلى نقاش عدائي استقطابي ، فأنا أعتقد أنه أمر خطير بالنسبة لبلادنا".

وانتقد كوكس رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون ومعارضيه، لاستخدامهم لغة "تحريضية" في البرلمان، "تخلق جوا يكون فيه العنف والهجمات أكثر احتمالا".

وكان تم إطلاق النار على البرلمانية السابقة عن حزب العمال (تيار يسار الوسط)، الموالية للاتحاد الأوروبي، جو كوكس - 41 عاما، وتم طعنها حتى الموت، على يد متعصب من البيض في يونيو عام 2016، قبل أسبوع من الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأدين توماس ماير، 56 عامًا، بقتل جو كوكس وحُكم عليه بالسجن المؤبد، ووصف القاضي الذي أصدر الحكم جريمة القتل بأنها عمل سياسي.