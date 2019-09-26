نشاط مكثف لنادي روتاري «كايرو ويست» ضمن تنفيذ خطة المشاركة المجتمعية

تنفيذا لخطة المشاركة المجتمعية بشأن المشروعات التنموية التي اقرتها الجمعية العمومية لنادي روتاري كايرو ويست بعد موافقة أعضاء النادي عليها، قام روتاري كايرو ويست بعدة أنشطة خدمية على مدى اليومين السابقين.

من هذه الأنشطة تم ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها من خلال رفع الوعي وتوفير عدد من اجهزة ترشيد استخدام المياه يعد احد المشروعات التي يهتم بها نادي روتاري كايرو ويست وقد بدء خطته بتنظيم ندوة لعمال مصنع العزيزية كائن في حي الاسمرات لزيادة الوعي بذلك ضمن مجموعة الحملات التي تستهدف التوعية بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك.

وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد قام نادي روتاري كايرو ويست بزيارة مدرسة الجهاد بحي الليمون بمنطقة المطرية والتعرف على سبل دعم الطلاب والمدرسة في متطلباتهما لضمان تيسيير العام الدراسي، وعلى هامش الزيارة قام أعضاء نادي روتاري كايرو ويست بتوزيع عدد من الشنط المدرسية على الطلاب.