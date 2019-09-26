محافظ سوهاج: تطبيق منظومة جديدة للنظافة بجميع المراكز والمدن والأحياء

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، برفع الكفاءة الكلية لجميع معدات النظافة الموجودة بالوحدات المحلية، وإعادة توزيع تلك المعدات وفقا للإحتياجات الفعلية للوحدات المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المكبر الذي عقده محافظ سوهاج، لمناقشة تطوير منظومة النظافة، تماشيا مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين في كافة المجالات، وخاصة منظومة النظافة المتكاملة على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسئولي النظافة بالوحدات المحلية، ومديري الشئون القانونية والمتابعة والتخطيط بالديوان العام.

وأكد الأنصاري، خلال الاجتماع، ضرورة تنفيذ منظومة غير تقليدية للنظافة بسوهاج، مع الإستفادة القصوى من التمويل المتاح لتحقيق الصالح للجميع، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة بعض المعدات المميزة، وإتاحتها لمختلف الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، ومراجعة الاستخدام اليومي والاستراتيجي للمعدات، بالإضافة إلى إجراء الصيانة الدورية لتلك المعدات حتى تكون جاهزة تماما.

ووجه المحافظ بإنشاء وحدة صيانة مركزية بالديوان العام تختص بالإشراف على معدات الوحدات المحلية، والتدخل السريع في الأزمات على أن تعمل على مدار 24 ساعة.

كما وجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون فيما بينهم بشكل ميداني، خاصة أثناء الأزمات وخلال حملات النظافة المكبرة، على أن يتم تشكيل فرق عمل بين الوحدة المحلية المستهدفة، والوحدات المحلية الأقرب لها، وهو ما يساهم في تعزيز روح عمل الفريق الواحد والقضاء على العوائق في أسرع وقت، لافتا إلى ضرورة الإختيار الأمثل لنمط الألوان المستخدم في تجميل الأعمدة والبلدورات والأسوار لكي تظهر الشوارع بشكل حضاري لائق ومريح للعين .

وأوضح المهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد، أن ذلك الاجتماع جاء بعد تكليفات محافظ سوهاج بتطوير منظومة النظافة، مستعرضا المنظومة الجديدة، حيث تعتمد على الإستخدام الأمثل لجميع المعدات، وتطوير عدد من المعدات الآخرى لتصبح أكثر كفاءة، بالإضافة إلى إدخال عدد من المعدات الجديدة لخدمة المنظومة.

وأشار إلى تقسيم المدن إلى قطاعات، والقطاعات إلى مربعات، وتحديد أعداد المعدات، والعمال في كل قطاع، لافتا إلى أن سلوكيات المواطن السوهاجي من أكثر السلوكيات إنضباطا في قطاع النظافة، وهو ما يسهل عمل الوحدات المحلية في تنفيذ المنظومة الجديدة.

وأضاف أننا نسعى للوصول إلى منظومة نظافة متكاملة على مستوى المحافظة تراعي كافة الأبعاد المتعلقة بها، والقادرة على تأدية خدمة متميزة للمواطنين، مع استثمار كافة الإمكانات المتاحة لتكون محافظة سوهاج صاحبة الريادة في هذا المجال.

وكشف "الوراقي" عن اقتراح إنشاء مصنع لبلاط الإنترلوك والبلدورات، بالتعاون بين الوحدات المحلية؛ لاستخدام منتجات هذا المصنع في تجميل الشوارع بالمحافظة، وتحقيق عائد إقتصادي للوحدات المحلية.

وعقب الاجتماع تفقد محافظ سوهاج يرافقه السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية سيارتين تم تطويرهما تابعتين لمركز ومدينة البلينا، حيث تم تحويلهما من قلابات عادية إلى مكابس بتكلفة بلغت 619 ألف جنيها، كنموذج يمكن تطبيقه في باق الوحدات المحلية، واستغلال القلابات القديمة وتحويلها إلى مكابس لخدمة منظومة النظافة بالمحافظة.