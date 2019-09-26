جونسون يتحدى المعارضة طرح الثقة بحكومته في البرلمان البريطاني

تحدى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الأربعاء، قادة المعارضة أن يطرحوا الثقة بحكومته في البرلمان، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة، حال خسارة الحكومة الاقتراع.

وقال جونسون أمام البرلمان، وسط دعوات باستقالته من منصبه:" إنهم يريدون تغيير الحكومة، دعوهم يخوضوا انتخابات".

وأضاف: "إذا كان الحزب المعارض لايثق، حقيقة، بالحكومة، فإن لديهم الفرصة للتعبير عن ذلك" فى إشارة إلى حزب العمال المعارض الرئيسي.

وأوضح: "أو لو أن أحزابا صغيرة أخرى لديها الرغبة في ذلك، طرح الثقة بالحكومة، فسوف نتيح لكم الوقت لإجراء هذا التصويت".

وقال: "هل لديهم الشجاعة للتصرف، أم أنهم سوف يرفضون تحمل مسؤولياتهم مرة أخرى، ولايفعلون شيئا سوى التأخير؟".