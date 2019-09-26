ماليزيا تعتقل 16 شخصا يشتبه في تورطهم مع تنظيم داعش

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ألقت الشرطة الماليزية القبض على 16 شخصا يشتبه بأنهم متورطون مع تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الخميس عن المدير العام المساعد لوحدة مكافحة الإرهاب أيوب خان مايدين قوله في تصريح للصحفيين، إن المعتقلين هم 12 إندونيسيا و3 ماليزيين وهندي واحد.

وأوضح أيوب أن الشرطة الماليزية اعتقلت جميع المشتبه بهم في عملية أمنية خاصة.

وأضاف أنها اعتقلت هؤلاء الأشخاص للاشتباه في قيامهم بأنشطة من أجل دعم تنظيم "داعش"، والتي شملت تجنيد أعضاء جدد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بهدف شن هجمات في كل من إندونيسيا وماليزيا.

يشار إلى أن ماليزيا قد اعتقلت المئات من الأشخاص خلال السنوات القليلة الماضية للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة.