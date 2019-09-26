محكمة في موسكو ترجئ النظر في إلغاء إدانة الممثل بافيل أوستينوف

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، أن محكمة في موسكو أرجأت اليوم الخميس، النظر في طلب استئناف لإلغاء إدانة الممثل الروسي، بافيل أوستينوف، بالاعتداء على شرطي، حتى يوم الاثنين المقبل.

وقد تم تسليط الضوء على القضية المرفوعة ضد الممثل -الذي لم يكن معروفا بصورة كبيرة من قبل- بعد أن تحدث العديد من المشاهير لصالحه نيابة عنه.

وكانت المحكمة قضت الأسبوع الماضي بسجن الشاب البالغ من العمر 23 عاما، لمدة 3 سنوات ونصف، بتهمة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة الذي قام باحتجازه أثناء احتجاجات.

ولا يبدو أن مقطع الفيديو الخاص بالاعتقال، يُظهر الهجوم المزعوم. وقال أوستينوف إنه لم يشارك حتى في الاحتجاجات. وقضت المحكمة في خلال أيام من صدور الحكم، بإطلاق سراح أوستينوف شريطة عدم مغادرته موسكو.

ووقع الحادث في ظل موجة من الاحتجاجات التي اندلعت خلال الأشهر الأخيرة، حيث رفضت السلطات الانتخابية السماح للعديد من السياسيين المعارضين بالتصويت في انتخابات مدينة موسكو.