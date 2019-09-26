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زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب غرب إيران

طهران - د ب أ
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 11:06 ص | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 11:06 ص

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر محافظة لرستان غرب إيران، فجر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الهزة وقعت في الساعة 04:05 فجر اليوم في ضواحي مدينة ججابل الواقعة في محافظة لرستان والمتاخمة لمحافظة إيلام.

ووقع الزلزال على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

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