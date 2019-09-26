تنطلق اليوم، الخميس، مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، في موسمه الجديد، 2019-2020، بمواجهتين فقط، حيث يلتقي حرس الحدود مع وادي دجلة على ملعب المكس بالإسكندرية في الرابعة عصرًا، فيما يستضيف إنبي فريق طلائع الجيش في الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت.

في المباراة الأولى اليوم، يسعى فريقا حرس الحدود ودجلة إلى تحقيق الانتصار الأول في الموسم الجديد للدوري، بعد أن سقط الفريق السكندري في فخ التعادل خلال الجولة الأولى مع المصري، فيما خسر دجلة من طنطا بهدف دون رد لحساب الجولة ذاتها.

ويسعى طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود لحصد أول ثلاثة نقاط فى المسابقة على ملعبه لتفادي تكرار سيناريو الموسم الماضي بالتفريط في نقاط سهلة والدخول في دوامة الهبوط.

على الجانب الأخر طالب المدير الفني لوادي دجلة لاعبيه بضرورة التركيز الخططي لضمان الوصول للنقاط الثلاث للمباراة بالإضافة لضرورة استغلال الفرص أمام المرمى .

وفي المباراة الثانية يلتقي إنبى مع نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساءً فى مواجهة الجريحين حيث خسر كلا الفريقين فى الجولة الأولى للمسابقة، سقط الفريق البترولي أمام بيراميدز برباعية دون رد وخسر الطلائع من المقاولون العرب بهدف دون رد .

من جانبه حذر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبي فريقه من خطورة الاستهانة بفريق إنبي بعد خسارته في الجولة الأولى، مطالبًا لاعبي ناديه بزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى بعدما وصف هجوم الفريق في مباراة المقاولون العرب بالضعيف.

وعقد فارياس محاضرة للاعبيه بالفيديو بعد الخسارة من المقاولون لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الطلائع تمهيداً لعدم تكرارها في المباريات المقبلة.

في المقابل طالب علي ماهر المدير الفني لإنبي لاعبيه باستعادة فورمتهم الفنية بعد الأداء المخيب أمام بيراميدز .