أمريكا تفرض عقوبات على شركة تقدم وقود الطائرات لقوات روسية في سوريا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، عقوبات على شركة تقول البلاد إنها تساعد في تقديم وقود طائرات للقوات العسكرية الروسية في سوريا، في خطوة تعد انتهاكًا للقيود التي تفرضها الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها كانت قد استهدفت شركة "ماريتايم أسيستانس" وهي شركة واجهة لـ"أو جيه إس سي سوفراتشت" التي كانت قد تعرضت لعقوبات في السابق للعمل في أوكرانيا.

وفي بيان إعلامي، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية سوفراتشت بتسهيل نقل وقود الطائرات إلى الجيش السوري الحكومي.

واستهدفت الوزارة أيضا ثلاثة أفراد على صلة بسوفراتشت وكذلك تحديد خمس سفن على أنها "ممتلكات مجمدة " تتبع شركة "ترانسبتروتشارت" وهي شركة روسية كانت قد خضعت لعقوبات في السابق ويُزعم أنها تدعم سوفراتشت.

ويشن سلاح الطيران الروسي هجمات بانتظام ضد الفصائل المسلحة وجرى اتهامه بانتهاك قوانين الحرب.

وقال وكيل وزارة "مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية" سيجال ماندلكر: "الأضواء الدولية مسلطة على نظام الأسد الاستبدادي لاستخدامه أسلحة كيماوية وارتكاب فظائع ضد المواطنين السوريين الأبرياء واعتمادهم على ثلاثة أنواع من الشبكات غير القانونية للبقاء في السلطة".

وأضاف: "الولايات المتحدة عاقدة العزم على قطع الوصول إلى النظام المالي الدولي من جانب هؤلاء الذين يتآمرون لانتهاك عقوباتنا بما في ذلك هؤلاء الذين يدعمون آلة الحرب الوحشية في سوريا".