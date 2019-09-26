«إم أند جي» تعتزم طرح صندوق «استثمار بالأرباح» في أوروبا

أطلقت شركة الاستثمار المالي الأمريكية "إم أند جي" صندوق "استثمار بالأرباح" للمستثمرين في أوروبا بعد إعلان خطة فصلها عن شركة الاستثمار الأمريكية "برودينشال" في الشهر المقبل.

يذكر أن "صندوق الاستثمار بالأرباح" هو أحد أنوع "الاستثمار المجمع" حيث يتم جمع أموال المستثمرين معًا واستثمارها في أدوات الاستثمار المختلفة لفترة زمنية محددة، ثم يعاد توزيعها مع الأرباح بعد انتهاء الفترة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون فولي الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول الموجود مقرها في لندن قوله: إن الشركة ستسعى للحصول على موافقة السلطات الرقابية في إيطاليا وإسبانيا لطرح صندوق "برو فاند" أمام المستثمرين، والذي يستهدف حصول العملاء على عائد منتظم طوال فترة عمل الصندوق.

وقال فولي إن "إيطاليا وإسبانيا ستكونان دولتين ممتازتين لبيع وثائق الصندوق فيمها... معظم أوروبا معتادة على صناديق الاستثمار الأرباح. فهذا من أنواع الصناديق الموجودة في أوروبا منذ فترة".

جاء إعلان فولي عن الصندوق الجديد بعد نشر شركة "برودينشال" معلومات للمستثمرين تتعلق بخطة فصل فرعها البريطاني "إم أند جي" وتحويلها إلى كيان منفصل، وسيتم تسجيله في البورصة بشكل مستقل بحلول 21 أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن يجتمع مساهمو "برودينشال" يوم 15 أكتوبر للتصويت على الخطة.