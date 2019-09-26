 إبعاد ناشطين تايلانديين بالقوة خلال خطاب لرئيس وزراء بلادهما بنيويورك - بوابة الشروق
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إبعاد ناشطين تايلانديين بالقوة خلال خطاب لرئيس وزراء بلادهما بنيويورك

د ب أ
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 12:42 م | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 12:42 م

تم إبعاد اثنين من الناشطين التايلانديين المحتجين ضد رئيس وزراء بلادهما، برايوت تشان-أوتشا، بالقوة خلال فعالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك وفقا لمقاطع فيديو نشرها الناشط التايلاندي نوتا ماهاتانا اليوم الخميس.

وتُظهر اللقطات الناشطين خلال إبعاد مسؤولي الأمن لهما من فعالية في جمعية آسيا في نيويورك. وكان أحدهما يحمل لافتة كتب عليها "الجنرال برايوت صانع انقلاب وديكتاتور - مدمر الديمقراطية غير مرحب به!".

ووقع الاحتجاج بينما كان برايوت يلقي خطابا في جمعية آسيا حول إنجازات حكومته العسكرية.

وقاد برايوت انقلابا عسكريا في عام 2014 وعين هيئة تشريعية نصبته رئيسا للوزراء.

وفي مارس الماضي، أجرت حكومته انتخابات عامة بموجب قوانين انتخابات جديدة تم وضعها لصالح بقاء برايوت رئيسا للوزراء.


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