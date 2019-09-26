الكرملين: اقتراح بوتين بوقف نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى يهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع التوتر

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن رسالة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوقف الاختياري لنشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى تهدف إلى تعزيز الاستقرار ومنع التوتر.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - " لقد تم إرسال رسالة (اقتراح) الرئيس بوتين إلى الدول الرئيسية في أوروبا وآسيا والعديد من المنظمات الدولية، وكان هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع".

وأضاف: "على الرغم من تقويض معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بسبب واشنطن، فإن الرئيس بوتين يواصل جهوده لمنع تزايد التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار العالميين في حالة نشر مثل تلك الصواريخ والتي كانت محظورة في السابق" ، منوها بأن الرئيس الروسي دعا في اقتراحه إلى التخلي عن هذه المنظومات الصاروخية.

وأكد بيسكوف أن رسالة الرئيس فلاديمير بوتين بهذا الشأن لا تتطلب رداً عليها، مشددا على أن بلاده تعارض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقال: "نحن مستمرون بشكل متوازي و بالحجج، في توجيه التهمة للولايات المتحدة بانتهاك هذه المعاهدة".