البنك المركزي الأوروبي يعلن استقالة أحد أعضاء مجلس إدارته

أعلن البنك المركزي الأوروبي مساء اليوم الأربعاء، استقالة زابينه لاوتنشليجر، العضو بمجلس إدارة البنك.

وأوضح البنك أن السيدة لاوتنشليجر أخطرت ماريو دراجي، رئيس البنك، بأنها سوف تترك منصبها بشكل مبكر في نهاية أكتوبر المقبل.

وتشغل لاوتنشليجر عضوية مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي منذ يناير 2014.

ولم يعلن البنك بعد عن أسباب الاستقالة، ووجه دراجي الشكر إلى لاتنشليجر في بيان " لدورها المهم في إقامة وتوجيه الرقابة المصرفية على مستوى أوروبا".

ويتولى مجلس الإدارة قيادة أنشطة البنك، ويضم المجلس إلى جانب دراجي ونائبه لويس دو جويندوس ولاوتنشليجر ثلاثة أعضاء آخرين.

وتُعَدُّ لاوتنشليجر من بين منتقدي السياسة النقدية المفرطة في التساهل، وكانت القانونية أعربت قبل الجلسة الأخيرة الخاصة بالسياسات النقدية، عن اعتراضها لإعادة بدء برنامج شراء السندات الذي يتكلف مليارات اليورو.

كان البنك أعلن منتصف سبتمبر الجاري، أي قبل وقت قصير من نهاية فترة عمل دراجي، اتخذ قرارات تسببت في إحباط لدى أصحاب الادخارات والبنوك، إذ قرر فقط رفع أسعار الفوائد العقابية للبنوك التي تراكم أموالها لدى البنك المركزي، كما قرر استئناف شراء السندات اعتبارا من مطلع تشرين ثان/نوفمبر المقبل وخصص 20 مليار شهريا لهذا الغرض.

وكان هذا الجزء المتعلق بشراء السندات مثيرا للجدل داخل البنك المركزي الأوروبي، حسب اعتراف دراجي، كما أن مجلس إدارة البنك لم يحدد موعدا لنهاية عمليات الشراء.

كان البنك أوقف برنامجه الضخم لشراء السندات الحكومية وسندات الشركات في نهاية ديسمبر الماضي، واعتبارا من يناير الماضي، لم ينفق البنك أموالا جديدة في هذا الإطار، وكان يقوم بإعادة استثمار الأموال القادمة من الأوراق المالية التي انتهت صلاحيتها.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة ما أنفقه البنك في شراء السندات في الفترة بين مارس 2015 حتى نهاية 2018، بلغ نحو 6ر2 تريليون يورو.