وزير الاتصالات يبحث مع قيادات أورنج العالمية ضخ مزيد من الاستثمار

التقى الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات، ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة أورنج العالمية؛ بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا، والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، واليون ندياي الرئيس التنفيذي لشركة أورانج في الشرق الاوسط وأفريقيا، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر.

تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون في بناء القدرات ومجالات البحث والتطوير، وضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ من تقنيات مقدمة حاليًا ومستقبلًا كخدمات الجيل الخامس وتطبيقاته مثل إنترنت الأشياء.