 راب: بريطانيا لا تزال تأمل في العمل مع إيران لخفض التوتر - بوابة الشروق
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راب: بريطانيا لا تزال تأمل في العمل مع إيران لخفض التوتر


نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 12:35 ص | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 12:35 ص

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تزال تأمل في أن تتمكن من العمل مع إيران لخفض التوتر في المنطقة، فيما حث طهران على العودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وأضاف راب للبرلمان: ”سجل إيران في احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي مؤسف ويزداد سوءا“، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع راب: ”ومع ذلك، حتى في الوقت الحالي، لا نزال نأمل في أن بإمكاننا العمل مع إيران ومع شركائنا الدوليين لنزع فتيل التوتر، وإعادة بناء الثقة ورسم مسار واضح لإيران لتصبح جديرة بالاحترام الدولي".


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