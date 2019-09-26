محمود جابر يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي

قال محمود جابر، المدير الفني السابق للإسماعيلي، إن قراره بالرحيل عن الفريق لم يكن وليد اللحظة، ولكن الاتفاق من البداية مع إدارة النادي كان قيادة الفريق حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقال جابر في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأربعاء: "قراري بعدم التواجد مع المدرب الأجنبي ليس جديدًا، يرجع لأنني قبل سنوات قررت ألا أعمل سوى مديرًا فنيًا".

وتابع: "إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، عندما جلس معي في أول مرة أخبرني أن النادي سيتعاقد مع مدير فني أجنبي مع بداية الموسم، وكان الهدف هو قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الماضي".

واستطرد: "قدت الفريق حتى نهاية الموسم، وأنا قررت قبل 10 سنوت ألا أعمل سوى مدير فني، ولا يمكن الآن العودة للوراء، وقدت الفريق في ظروف صعبة وتخطينا الأمر".