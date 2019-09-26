السعودية: العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزمة بالقانون الدولي



أكدت السعودية، اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، ملتزمة بالقانون الدولي.

وقال رئيس قسم الشؤون الإنسانية في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف فهد بن محمد بن منيخر، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، ونشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية(واس) اليوم، إن "تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وملتزم كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات".

وأضاف أن "الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، والتحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية ".

وأكد منيخر التزام السعودية باستمرار تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن، مشيرا إلى أن المملكة ساهمت خلال هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.

كما أكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث، للوصول للحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية ، محملا الميليشيات الحوثية مسؤولية الوضع القائم في اليمن.