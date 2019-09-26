 جابر: المقابل المادي سبب فشل انضمام حسين السيد للإسماعيلي - بوابة الشروق
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جابر: المقابل المادي سبب فشل انضمام حسين السيد للإسماعيلي

إبراهيم سعيد
نشر فى : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 1:52 ص | آخر تحديث : الخميس 26 سبتمبر 2019 - 1:52 ص
كشف محمود جابر المدير الفني السابق للإسماعيلي، كواليس المفاوضات مع حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي لضمه في الانتقالات الصيفية المنقضية.
 
وقال جابر في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأربعاء: "دخلنا في مفاوضات مع حسين السيد ولكنه طلب مبلغ 5 ملايين جنيه وهذا رقم كبير".
 
وأضاف: "دخل أكبر لاعب في الإسماعيلي في حدود 3 أو 3.5 ملايين جنيه، المبلغ الذي طلبه حسين السيد كان من الممكن أن يتسبب في مشاكل داخل الفريق، وعمر جابر كان وسيطًا وتحدث مع ظهير الأهلي".
 
وواصل: "نحتاج إلى ظهير أيسر ولكن يوجد لدينا حلول بديلة داخل الفريق".
 
وأردف: "طلبنا ضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة ضمن صفقة الحارس محمد عواد، والأبيض أبدى موافقته واللاعب أيضًا".
 
وأتم: "لكن تعطيل صفقة عواد بجانب رؤية الزمالك بأنه سيستفاد من مصطفى محمد وقف أمام ضم المهاجم".

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