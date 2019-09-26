جابر: المقابل المادي سبب فشل انضمام حسين السيد للإسماعيلي

وقال جابر في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأربعاء: "دخلنا في مفاوضات مع حسين السيد ولكنه طلب مبلغ 5 ملايين جنيه وهذا رقم كبير".

وقال جابر في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأربعاء: "دخلنا في مفاوضات مع حسين السيد ولكنه طلب مبلغ 5 ملايين جنيه وهذا رقم كبير".

وقال جابر في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأربعاء: "دخلنا في مفاوضات مع حسين السيد ولكنه طلب مبلغ 5 ملايين جنيه وهذا رقم كبير".