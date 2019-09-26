جابر: المقابل المادي سبب فشل انضمام حسين السيد للإسماعيلي

كشف محمود جابر المدير الفني السابق للإسماعيلي، كواليس المفاوضات مع حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي لضمه في الانتقالات الصيفية المنقضية.
وقال جابر في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأربعاء: "دخلنا في مفاوضات مع حسين السيد ولكنه طلب مبلغ 5 ملايين جنيه وهذا رقم كبير".
وأضاف: "دخل أكبر لاعب في الإسماعيلي في حدود 3 أو 3.5 ملايين جنيه، المبلغ الذي طلبه حسين السيد كان من الممكن أن يتسبب في مشاكل داخل الفريق، وعمر جابر كان وسيطًا وتحدث مع ظهير الأهلي".
وواصل: "نحتاج إلى ظهير أيسر ولكن يوجد لدينا حلول بديلة داخل الفريق".
وأردف: "طلبنا ضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة ضمن صفقة الحارس محمد عواد، والأبيض أبدى موافقته واللاعب أيضًا".
وأتم: "لكن تعطيل صفقة عواد بجانب رؤية الزمالك بأنه سيستفاد من مصطفى محمد وقف أمام ضم المهاجم".