علق الإعلامي تامر أمين، على الأوضاع الجارية حاليًا في مصر، قائلًا إن جماعة الإخوان تحاول بث الإحباط في نفوس المصريين.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء: "رغم إن الواقع مبيقولش كده، والواقع والحياة فيهم مشاكل، اوعى حد يفهم من كلامي إننا عايشين في جنيف وسويسرا، لأ إحنا عايشين في مصر المتخمة بالمشاكل".

وتابع: "بش فيه مشاكل تفرق عن مشاكل، وفيه وطن فيه أزمات وفيه أزمات بلا وطن، واسألوا من لا وطن لهم، واوعوا تبلعوا الطعم بسذاجة وت إن اللحظة اللي إحنا فيها دي فيها فريقين، فيه شعب وفيه شرذمة اسمها بعض الخلايا العميلة".