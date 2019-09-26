ارتفاع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر الحالي بنسبة طفيفة.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ في الأسبوع الماضي 213 ألف طلب، بزيادة قدرها 3000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، حيث كان 210 آلاف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي إلى 212 ألف طلب، مقابل 208 آلاف طلب في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتوسط الأسبوعي لعدد الطلبات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 212 ألف طلب، بانخفاض قدره 750 طلبا عن الأسبوع السابق، عندما بلغ 212750 طلبا وفقا للبيانات المعدلة.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 15 ألف طلب، ليصل إلى 650ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 14 سبتمبر الحالي.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و665750 طلبا بتراجع قدره 12750 ألف طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و5ر678 ألف طلب.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة التقرير الشهري عن أعداد الوظائف الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي.