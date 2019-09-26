استهل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة بني سويف، بتفقد مصانع مجموعة العربي لتصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية وصلت حتى الآن إلى 2 مليار جنيه.

وتأتى زيارة رئيس الوزراء للمحافظة لتققد المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة من بينها قطاعى الصحة والتعليم، وذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء للمحافظات.

وأكد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المجمع الصناعي يشمل مصنعا لإنتاج الفوم ومصنع لإنتاج المكونات المغذية ومصنع لإنتاج مراوح السقف ومحركاتها بطاقة إنتاجية 3 ملايين وحدة سنويا بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الغسالات ومحركاتها بأنواعها بطاقة إنتاجية 500 ألف وحدة سنويا.

وذكر أنه من المتوقع أن يتم الافتتاح النهائي لتلك المصانع بداية من أكتوبر القادم ومن المقرر أن يوفر المجمع الصناعي ما يقرب من 11 ألف فرصة عمل خلال الثلاث سنوات القادمة مع الوصول للطاقة الإنتاجية للمصانع التي تعمل في مجال تصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والتى تشمل الثلاجات وغسالات الملابس والبوتاجازات وغسالات الأطباق، وأجهزة التكييف، بالإضافة للأجهزة المنزلية الصغيرة مثل المكانس الكهربائية.

واستمع رئيس الحكومة إلى شرح المسؤولين عن سير العمل في توسعات الإنشاءات بالمجمع الذي يضم شركة العربي لصناعة الأجهزة المنزلية على مساحة 89 ألف متر مربع، وسوف يشمل المجمع أيضا العديد من المبانى الإدارية ومرافق ومصنعا للمغذيات ومصنع للفوم ومسجد، بالإضافة إلى مصنع للأجهزة الكهربية والإلكترونية على مساحة 40 ألف متر مربع وسيشمل مصنعا للغسالات ومبنى إداريا من 3 أدوار ومبنى للمرافق.

وتحدث مدبولي مع العاملين في مصنع العربي وسألهم عن رواتبهم وعدد ساعات العمل، والتقط رئيس الحكومة في نهاية جولته بالمصنع صورة تذكارية مع العاملين فيه.

تأتى هذه الزيارة لرئيس الحكومة إلى بنى سويف لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة وعلى رأسها محور عدلى منصور.

كما يزور مدبولي، عددا من المصانع ومشروعات الصرف الصحى والمدراس.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله، المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.