وكالة الطاقة الذرية: إيران تطور قدراتها لتخصيب اليورانيوم



ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس في جنيف، إن إيران تتخذ خطوات إضافية لتطوير قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

ويأتي التقرير الذي لم يُنشر واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بعد يوم من فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات إضافية على إيران وبعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع كل العقوبات لإفساح المجال أمام محادثات جديدة بشأن اتفاق نووي.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت في أوائل سبتمبر أن إيران تعمل على تثبيت أجهزة طرد مركزي متقدمة وإضافية لتخصيب اليورانيوم ولكن في الواقع بدون استخدام المادة الكيميائية التي يمكن تنقيتها لتصبح وقودا للمفاعلا أو لتصنيع رؤوس حربية.

وفي آخر تحديث لها، قالت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، إنه يتم الإعداد للتخصيب الفعلي أو قد بدأ بالفعل باستخدام هذه الأجهزة.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران إن طهران تواصل الاستعدادات لتثبيت أكثر من 300 جهاز طرد مركزي من الجيل المقبل التي يمكن أن تنقي اليورانيوم بشكل أكثر كفاءة.

وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، تجاوزت طهران العديد من القيود النووية الرئيسية المحددة بالاتفاقية النووية لعام 2015 مع القوى الكبرى والتي ترمي إلى كبح البرنامج النووي الإيراني للحيلولة دون استخدامه في صناعة أسلحة نووية.

وخطوات إيران هى رد فعل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات التي كانت قد رفعت في الأصل مقابل تنازلات إيران النووية.