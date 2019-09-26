المسماري: نرحب بالحوار لحل الأزمة الليبية

أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن القيادة العامة للجيش تصغي إلى مطالبات الحوار، وأن العملية الديمقراطية التي يصبو إليها الشعب الليبي دائمًا تصطدم بمعارضة الجماعات المسلحة الإرهابية التي تسيطر علي القرار السياسي والأمني والاقتصادي في العاصمة الليبية، والتي تجعل إقامة الانتخابات أمرا مستحيلًا قبل تفكيك هذه الميليشيات.

وقال المسماري إن القيادة العامة طالبت في أكثر من مناسبة باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأضاف: "لقد تعاطينا بإيجابية مع كل المبادرات منها موتمر باريس وباليرمو وأبوظبي".

كما أعرب المسماري عن ترحيب القيادة العامة بالاجتماع الوزاري بشأن ليبيا والذي سيعقد غدا الخميس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومتمنيا أن يكون الاجتماع إيجابيا ويخدم مصالح الشعب الليبي.

وشدد المسماري على أن القيادة العامة ترحب بالحوار، قائلًا إنه في نهاية المطاف لابد من الجلوس والحوار، ولابد للعملية السياسية أن تكون لها مكانتها، ولابد من الحوار الوطني الشامل بما يضمن وحده التراب الليبي.

وشدد المسماري على أن وجود تشكيلات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس يعيق أي عملية لتوحيد التراب الليبي والمؤسسة العسكرية.